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Погода в Башкирии 5 октября 2022 года: потепление

Погода в Башкирии 5 октября 2022 года: потепление

08:28, 05 окт 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 5 и 6 октября. В ведомстве пообещали небольшое потепление. Температура воздуха будет плюсовой и ночью, и днем. 

5 октября ожидается умеренный ветер. Температура воздуха ночью днем составит +11,+16°.

6 октября ожидаются небольшие дожди и умеренный ветер. Температура воздуха ночью +6,+11°, по юго-востоку до +1°, днем +9,+14°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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