Погода в Башкирии 5 октября 2022 года: потепление
08:28, 05 окт 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 5 и 6 октября. В ведомстве пообещали небольшое потепление. Температура воздуха будет плюсовой и ночью, и днем.
5 октября ожидается умеренный ветер. Температура воздуха ночью днем составит +11,+16°.
6 октября ожидаются небольшие дожди и умеренный ветер. Температура воздуха ночью +6,+11°, по юго-востоку до +1°, днем +9,+14°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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