Стало известно, какая погода ожидается в Башкирии в День республики
20:20, 08 окт 2022
В День Республики жителей Башкирии ждет теплая погода. Как сообщили в Башгидрометцентре, температура может повыситься до +15 градусов.
В целом в ближайшие дни в регионе ожидается потепление. Так, 9 и 10 октября днем температура составит от +10... +15 градусов до +12... +17 градусов. Ночью будет 0... +5 градусов.
11 октября, в День Республики, температура воздуха ночью составит +1... +6 градусов, днем +10... +15 градусов. По северо-западу Башкирии пройдут небольшие дожди. В Уфе также будет тепло.
— В столице республики в праздничный день вероятность осадков предполагается небольшой. Температура воздуха днем +12... +14 градусов, — рассказали синоптики.
Источник:
ufa1.ru
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