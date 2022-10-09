В Башкирии температура воздуха опустится до -3°

21:20, 09 окт 2022

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды на 10 и 11 октября. В регионе ожидается похолодание до -3° в ночное время суток.



Понедельник, 10 октября, будет сухим, без дождей. Ветер в регион придет умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами до -3°, днем +13,+18°.



11 октября также ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью +3,+8°, по юго-востоку до -2°, днем +11,+16°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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