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В Башкирии температура воздуха опустится до -3°

В Башкирии температура воздуха опустится до -3°

21:20, 09 окт 2022

Синоптики Башгидрометцентра дали прогноз погоды на 10 и 11 октября. В регионе ожидается похолодание до -3° в ночное время суток.

Понедельник, 10 октября, будет сухим, без дождей. Ветер в регион придет умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами до -3°, днем +13,+18°.

11 октября также ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью +3,+8°, по юго-востоку до -2°, днем +11,+16°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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