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Погода в Башкортостане 18 октября 2022 года: похолодание

Погода в Башкортостане 18 октября 2022 года: похолодание

08:26, 18 окт 2022

Синоптики Башгидромета сообщили о похолодании в республике в ближайшие дни.

18 октября в Башкирии днем пройдёт небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер будет юго-западный умеренный, днём местами до сильного. Температура воздуха ночью составит -2,+3°, днем +3,+8°.

19 октября также будет ненастно. Ветер сохранит юго-западное направление. Ночью ожидается 0,+5°, днем +3,+8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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