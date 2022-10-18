Погода в Башкортостане 18 октября 2022 года: похолодание

08:26, 18 окт 2022

Синоптики Башгидромета сообщили о похолодании в республике в ближайшие дни.



18 октября в Башкирии днем пройдёт небольшой дождь, местами до умеренного. Ветер будет юго-западный умеренный, днём местами до сильного. Температура воздуха ночью составит -2,+3°, днем +3,+8°.



19 октября также будет ненастно. Ветер сохранит юго-западное направление. Ночью ожидается 0,+5°, днем +3,+8°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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