Погода в Башкирии 26 октября 2022 года: мокрый снег и температура до -9°
22:00, 25 окт 2022
Башгидрометцентр передал прогноз погоды на 26 и 27 октября. По данным метеорологов, на территории республики ожидается мокрый снег, а также температура до -9°.
Синоптики проинформировали, что 26 октября, ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°.
27 октября пройдет без существенных осадков с умеренным западным ветром. В тоже время температура воздуха резко упадет ночью до -4,-9°, днем будет от -1 до +4°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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