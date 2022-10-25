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Погода в Башкирии 26 октября 2022 года: мокрый снег и температура до -9°

Погода в Башкирии 26 октября 2022 года: мокрый снег и температура до -9°

22:00, 25 окт 2022

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на 26 и 27 октября. По данным метеорологов, на территории республики ожидается мокрый снег, а также температура до -9°.



Синоптики проинформировали, что 26 октября, ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°.

27 октября пройдет без существенных осадков с умеренным западным ветром. В тоже время температура воздуха резко упадет ночью до -4,-9°, днем будет от -1 до +4°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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