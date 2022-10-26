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Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации

Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации

14:41, 26 окт 2022

Отцы детей-инвалидов освобождены от частичной мобилизации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.



Освобождение от мобилизации предоставляется вне зависимости от числа детей в семье, сообщил Останина в своем telegram-канале. Кроме того, Министерство обороны РФ решило освободить от мобилизации отцов двух детей при условии беременности жены третьим ребенком. Срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

Ранее сообщалось о том, что мобилизованные жители Башкирии имеют право на отпуск. Как сообщает портал «Объясняем.РФ», они могут отдохнуть целый месяц и даже больше. 

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Источник: ura.news
Теги: мобилизация дети-инвалиды
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