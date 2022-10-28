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Стало известно, когда в Башкирии установится снежный покров

Стало известно, когда в Башкирии установится снежный покров

09:03, 28 окт 2022

Погода в Башкирии стала неустойчивой. Сильно похолодало, периодически наблюдаются осадки, туман и ледяной ветер. Еще немного, и жителям Башкирии придется доставать теплые зимние пуховики. Каким будет ноябрь? Когда в республике ляжет снег, и чего ожидать от погоды в последние дни октября? Синоптики Башгидромета предоставили обновленный прогноз.



По данным метеорологов, в последние дни октября характер погоды на территории республики поменяется.

— Поскольку республика сейчас находится в области действия антициклона, в пятницу, 28 октября существенных осадков не ожидается, — сообщила «Электрогазете» представитель Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Гульназ Загитова. — Будет облачно с прояснениями, при прояснениях в ночные часы подморозит до -3, -8 градусов, днем столбик термометра в Башкирии покажет от нуля до +5 градусов.

29 октября на территории региона также без существенных осадков, лишь днем по северу республики возможен небольшой снег с дождем.
В дальнейшем атмосферное давление будет падать, в результате чего вероятность осадков увеличится. Так, уже 30 октября, в воскресенье в большинстве районов Башкирии днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, в воскресенье усилится ветер, в отдельных районах ожидаются порывы ветра.

По данным синоптиков, погодных аномалий в этом октябре не наблюдалось, условия были близки к норме.


В ноябре, согласно вероятностным прогнозам, будет чуть прохладнее обычного (норма составляет в среднем 4,4 градуса мороза).

Когда ляжет снег в республике? В Башкирии снежный покров традиционно устанавливается с 7 по 10 ноября, пояснила Гульназ Загитова. Это средние многолетние климатические сроки, они могут сдвигаться в зависимости от развития атмосферных процессов.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода Башкирия
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