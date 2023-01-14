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В Башкирии 14 января 2023 года прогнозируется умеренный мороз

В Башкирии 14 января 2023 года прогнозируется умеренный мороз

08:49, 14 янв 2023

Первая рабочая неделя года удивила жителей Башкирии суровыми морозами до -40,-45 градусов. Какой будет погода в республике в ближайшие десять дней? Синоптики Башгидромета предоставили обновленный прогноз.



По данным  Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально холодная  погода и сильные морозы в республике закончились. На погоду  в конце недели будет оказывать влияние уже более теплая периферия антициклона. Так, в субботу и воскресенье 14 и 15 января будет наблюдаться  умеренно морозная погода без осадков с температурами воздуха ночью -14,-19 градусов (при прояснениях до -20,-25), днем -10,-15 градусов, местами до -5. 

Согласно данным портала Гисметео, с 16 по 20 января в Башкирии умеренные морозы продолжатся. Так, в ночные часы столбик термометра будет показывать в среднем -15,-17 градусов, днем средняя температура воздуха составит -10, -13 градусов. 


21 и 22 января произойдет потепление. Ночью в регионе -13, -14 градусов по Цельсию, днем столбик термометра покажет -8,-10 по Цельсию.

С 23 января в Башкирии слегка похолодает. В ночные часы  на территории республики -18,-20 градусов, днем -13,-15. 

По данным синоптиков, аномальные морозы могут вернуться на территорию республики лишь в начале февраля.  

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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