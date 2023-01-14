В Башкирии 14 января 2023 года прогнозируется умеренный мороз

08:49, 14 янв 2023

Первая рабочая неделя года удивила жителей Башкирии суровыми морозами до -40,-45 градусов. Какой будет погода в республике в ближайшие десять дней? Синоптики Башгидромета предоставили обновленный прогноз.







По данным Башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, аномально холодная погода и сильные морозы в республике закончились. На погоду в конце недели будет оказывать влияние уже более теплая периферия антициклона. Так, в субботу и воскресенье 14 и 15 января будет наблюдаться умеренно морозная погода без осадков с температурами воздуха ночью -14,-19 градусов (при прояснениях до -20,-25), днем -10,-15 градусов, местами до -5.



Согласно данным портала Гисметео, с 16 по 20 января в Башкирии умеренные морозы продолжатся. Так, в ночные часы столбик термометра будет показывать в среднем -15,-17 градусов, днем средняя температура воздуха составит -10, -13 градусов.





21 и 22 января произойдет потепление. Ночью в регионе -13, -14 градусов по Цельсию, днем столбик термометра покажет -8,-10 по Цельсию.



С 23 января в Башкирии слегка похолодает. В ночные часы на территории республики -18,-20 градусов, днем -13,-15.



По данным синоптиков, аномальные морозы могут вернуться на территорию республики лишь в начале февраля.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram