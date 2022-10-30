Погода в Башкирии 31 октября 2022 года: гололед и мокрый снег

20:08, 30 окт 2022

В понедельник, 31 октября, в Башкирии ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Вместе с этим МЧС со ссылкой на Башгидромет сообщает о сильных порывах ветра, на отдельных участках дорог будет гололедица.



Ночью 31 октября прогнозируются дождь со снегом, днем - дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -3, +2°, днем +3, +8°.



На автодорогах ухудшится видимость до 500-1000 метров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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