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Погода в Башкирии 31 октября 2022 года: гололед и мокрый снег

Погода в Башкирии 31 октября 2022 года: гололед и мокрый снег

20:08, 30 окт 2022

В понедельник, 31 октября, в Башкирии ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Вместе с этим МЧС со ссылкой на Башгидромет сообщает о сильных порывах ветра, на отдельных участках дорог будет гололедица.

Ночью 31 октября прогнозируются дождь со снегом, днем - дождь. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -3, +2°, днем +3, +8°.

На автодорогах ухудшится видимость до 500-1000 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: погода
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