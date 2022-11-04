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Солдата из Башкортостана отправили на Украину без военного билета и жетона

Солдата из Башкортостана отправили на Украину без военного билета и жетона

11:45, 04 ноя 2022

Жительница Мелеуза Мадина Баталова сообщила о том, что ее мужа Руслана Хисамутдинова, мобилизованного 26 сентября 2022 года, отправили на Украину без военного билета. Документы солдата просто где-то потеряли. Об этом женщина написала на странице главы республики в социальных сетях.



37- летний Руслан Хисамутдинов сдал свой военный билет в день мобилизации в местном военкомате и был отправлен на учения в Пензу. Спустя месяц всех бойцов направили в Белгородскую область и, когда подошел срок отправки на спецоперацию, мужчине не выдали военный билет.

— Командир взвода сказал, что где-то его потеряли, — возмутилась жена мобилизованного.

Женщина обращалась в Министерство обороны России и в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева, где ей сообщили, что в случае утери документа можно сделать его дубликат. Однако в гарнизоне с этим вопросом солдату не помогли, нужной печати у них не оказалось.

— Начальник штаба распечатал бумагу, ссылаясь на то, что мой муж есть в списке. Однако что это был за документ, неизвестно. Супруг на руки ничего не получал, — рассказала Мадина.

31 октября в 06:00 во время построения Руслан Хисамутдинов вновь поднял вопрос о военном билете, так как пришло время расписываться в получении оружия. По словам жены мобилизованного, мужчину принудил поставить подпись начальник штаба, пообещав разобраться с бумагами солдата. В результате ни дубликата, ни каких-то других документов мужчина так и не получил.


— Мой муж Хисамутдинов Руслан Халяфович не привязан к военной части, жетон ему так и не выдали. Отправили без каких-либо документов. Прошу, помогите. Если с ним что-то случится, как его потом искать, — беспокоится Мадина.

Женщина сообщила, что уже не может выйти на связь с мужем. Телефон не берет и начальник штаба.

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Источник: proural.info
Теги: мобилизация спецоперация Мелеуз
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