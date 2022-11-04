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Жительница Башкортостана заявила об обмане с медкомиссией на мобилизации

Жительница Башкортостана заявила об обмане с медкомиссией на мобилизации

11:51, 04 ноя 2022

Жительница Башкирии заявила, что ее брата обманули с медкомиссией в рамках мобилизации. По ее словам, обещали все сделать в Саратове, но ничего не было и его забрали несмотря на болезни.

«Почему не во всех городах перед мобилизацией проводится медкомиссия? Брата забрали первым потоком, хотя ему 44. Обещали, что в Саратове будут делать комиссию.



Обманули. Хотя у него больная спина. Да кого это волнует вообще. Ни по одному критерию не подходил и военную специальность не имеет», — заявила Ильсияр Н.

Ранее сообщалось о том, что солдата из Башкортостана отправили на Украину без военного билета и жетона. Документы солдата просто где-то потеряли. 

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Источник: news102.ru
Теги: мобилизация медкомиссия
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