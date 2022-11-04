Жительница Башкортостана заявила об обмане с медкомиссией на мобилизации
11:51, 04 ноя 2022
Жительница Башкирии заявила, что ее брата обманули с медкомиссией в рамках мобилизации. По ее словам, обещали все сделать в Саратове, но ничего не было и его забрали несмотря на болезни.
«Почему не во всех городах перед мобилизацией проводится медкомиссия? Брата забрали первым потоком, хотя ему 44. Обещали, что в Саратове будут делать комиссию.
Обманули. Хотя у него больная спина. Да кого это волнует вообще. Ни по одному критерию не подходил и военную специальность не имеет», — заявила Ильсияр Н.
Ранее сообщалось о том, что солдата из Башкортостана отправили на Украину без военного билета и жетона. Документы солдата просто где-то потеряли.
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Источник:
news102.ru
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