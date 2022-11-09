Погода в Башкирии 9 ноября 2022 года: похолодает

08:24, 09 ноя 2022

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.



Сегодня, 9 ноября, в республике местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ожидается гололед, ночью и утром на некоторых участках дорог образуется гололедица. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем -2,+3°.







В четверг, 10 ноября, мокрый снег с дождем сохранятся, в отдельных районах образуется гололед. Ветер будет юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем -1,+4°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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