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Погода в Башкирии 9 ноября 2022 года: похолодает

Погода в Башкирии 9 ноября 2022 года: похолодает

08:24, 09 ноя 2022

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 9 ноября, в республике местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем. Ожидается гололед, ночью и утром на некоторых участках дорог образуется гололедица. Ветер будет юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит -1,-6°, днем -2,+3°.



В четверг, 10 ноября, мокрый снег с дождем сохранятся, в отдельных районах образуется гололед. Ветер будет юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит 0,-5°, днем -1,+4°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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