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В Уфе водителя «Башавтотранса» застали со сложенными на руле ногами

В Уфе водителя «Башавтотранса» застали со сложенными на руле ногами

11:29, 09 ноя 2022

В Уфе водителя «Башавтотранса» застали с задранными ногами во время выполнения рейса.

Вчера, 9 ноября, в редакцию «КП-Уфа» обратилась возмущенная жительница Уфы. По ее словам, водитель автобуса маршрута №57, каждый раз останавливаясь во время поездки на зеленом сигнале светофора, складывал свои ноги на руль.



Возможно, у водителя из-за долгого рейса попросту затекли ноги, и поэтому ему приходилось задирать их во время каждой остановки. Но, тем не менее, это вызвало у некоторых граждан возмущение и даже тревогу, поскольку такое поведение во время выполнения маршрута, по их мнению, скорее всего не соответствует технике безопасности.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа Башавтотранс водитель
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