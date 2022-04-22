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В Башкирии на водителя автобуса «Башавтотранса» напал таксист

В Башкирии на водителя автобуса «Башавтотранса» напал таксист

19:35, 22 апр 2022

В Башкирии рано утром 22 апреля водитель Белебеевского АТП обслуживал маршрут «Давлеканово — Уфа». На начальной остановке в Давлеканово произошёл конфликт между водителем «Башавтотранса» и частным таксистом на машине марки LADA Largus, сообщили в пресс-службе госперевозчика изданию Башинформ.

«Водитель данного автомобиля, подойдя к автобусу во время посадки пассажиров, убеждал их выбрать для поездки его машину, а не автобус „Башавтотранса“. Когда водитель автобуса вышел из кабины, таксист, перейдя от слов к физическому воздействию, брызнул из газового баллончика ему в лицо. В результате, после вызова сотрудников полиции и скорой помощи, водитель такси был задержан, а водитель автобуса доставлен в травмпункт поселка Чишмы», — рассказали информагентству в пресс-службе «Башавтотранса».


Для выполнения планового междугородного рейса Белебеевским АТП был предоставлен подменный автобус. В инциденте разбираются правоохранители.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Давлеканово происшествия
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