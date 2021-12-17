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В Уфе водитель автобуса «Башавтотранса» наехал на 9-летнего ребенка

В Уфе водитель автобуса «Башавтотранса» наехал на 9-летнего ребенка

14:33, 17 дек 2021

Сегодня днем, 17 декабря, водитель госперевозчика «Башавтотранс», следуя за рулем автобуса «Нефаз» по маршруту №51, совершил наезд на 9-летнего ребенка. ДТП случилось на улице Свободы. Об этом сообщила республиканская ГИБДД.


По данным дорожной полиции, автобус сбил мальчика, когда тот пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Школьник получил травмы и был доставлен в ближайшую больницу

В момент происшествия в салоне пассажирской машины находились десять человек – никто из них не пострадал.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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