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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Яков Чаунас

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Яков Чаунас

10:16, 10 ноя 2022

Уроженец Стерлитамака, ефрейтор Яков Чаунас погиб в ходе СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр города Рустем Газизов.

Гражданская панихида состоится сегодня, 10 ноября, в 11:00 часов. Проститься с мужчиной можно будет на площади ГДК по ул.Тукаева, 9.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Стерлитамака Азат Мифтахов. Азат Мифтахов после армии с 2006 по 2014 год работал аппаратчиком на заводе «Синтез-Каучук». Затем решил уйти на службу и заключил контракт. Служил в мотострелковом батальоне в Республике Таджикистан. Азат был сержантом.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Погибшие на Украине спецоперация
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