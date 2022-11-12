Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Луганск из Башкирии прибыли врачи и гуманитарная помощь

В Луганск из Башкирии прибыли врачи и гуманитарная помощь

13:59, 12 ноя 2022

В Луганскую народную республику прибыли медики и гуманитарная помощь из Башкирии для мобилизованных на СВО бойцов. Об этом сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон». 



Как сообщил работающий на месте руководитель аппарата правительства республики — министр Азамат Абдрахманов, воинам доставили бушлаты, обувь, перчатки, продукты питания и медикаменты. Лечением раненых занимаются два врача и две медсестры. 

«Мы привезли очень много медикаментов, необходимых нашим парням. Мне рассказали, что они бьются с честью и готовы идти до конца, чтобы успешно выполнить боевые задачи», — отметил Азамат Абдрахманов. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: скрин видео
Читайте также

Бывший глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов возглавит аппарат правительства Башкирии
Политика в Башкирии
Бывший глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов возглавит аппарат правительства Башкирии
Оскандалившийся экс-глава Ишимбайского района возглавит аппарат правительства Башкирии
Политика в Башкирии
Оскандалившийся экс-глава Ишимбайского района возглавит аппарат правительства Башкирии
В Башкирии покинул пост глава района, устроивший погром в лагере защитников Куштау
Политика в Башкирии
В Башкирии покинул пост глава района, устроивший погром в лагере защитников Куштау
В Башкирии организован сбор новогодней гуманитарной помощи для жителей ЛНР
Общество в Башкирии
В Башкирии организован сбор новогодней гуманитарной помощи для жителей ЛНР


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: