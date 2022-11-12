В Луганск из Башкирии прибыли врачи и гуманитарная помощь

13:59, 12 ноя 2022

В Луганскую народную республику прибыли медики и гуманитарная помощь из Башкирии для мобилизованных на СВО бойцов. Об этом сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».







Как сообщил работающий на месте руководитель аппарата правительства республики — министр Азамат Абдрахманов, воинам доставили бушлаты, обувь, перчатки, продукты питания и медикаменты. Лечением раненых занимаются два врача и две медсестры.



«Мы привезли очень много медикаментов, необходимых нашим парням. Мне рассказали, что они бьются с честью и готовы идти до конца, чтобы успешно выполнить боевые задачи», — отметил Азамат Абдрахманов.

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Фото: скрин видео