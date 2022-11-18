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Глава Башкирии рассказал о боевом слаживании батальона имени Салавата Юлаева

Глава Башкирии рассказал о боевом слаживании батальона имени Салавата Юлаева

17:43, 18 ноя 2022

Третий по счету батальон добровольцев из Башкирии, получивший имя Салавата Юлаева, проходит боевое слаживание. Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.



Батальоны имени Шаймуратова и Доставалова уже находятся на передовой в зоне СВО. Военнослужащие, которые только собираются в зону боевых действий, сейчас активно готовятся, отрабатывают уже имеющиеся навыки и занимаются физической подготовкой.


- В этом им помогают инструкторы – лучшие специалисты в ПФО, которые к тому же охотно делятся с нашими ребятами опытом, - написал Радий Хабиров. - Республика берет на себя все, что связано с материально-техническим обеспечением третьего батальона, как и первых двух, поддержкой семей добровольцев. А их задача сейчас – сделать максимум для того, чтобы подготовить себя к предстоящим боевым заданиям и успешно их выполнить.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович батальон салавата юлаева
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