Глава Башкирии рассказал о боевом слаживании батальона имени Салавата Юлаева

17:43, 18 ноя 2022

Третий по счету батальон добровольцев из Башкирии, получивший имя Салавата Юлаева, проходит боевое слаживание. Об этом в соцсетях рассказал Радий Хабиров.







Батальоны имени Шаймуратова и Доставалова уже находятся на передовой в зоне СВО. Военнослужащие, которые только собираются в зону боевых действий, сейчас активно готовятся, отрабатывают уже имеющиеся навыки и занимаются физической подготовкой.





- В этом им помогают инструкторы – лучшие специалисты в ПФО, которые к тому же охотно делятся с нашими ребятами опытом, - написал Радий Хабиров. - Республика берет на себя все, что связано с материально-техническим обеспечением третьего батальона, как и первых двух, поддержкой семей добровольцев. А их задача сейчас – сделать максимум для того, чтобы подготовить себя к предстоящим боевым заданиям и успешно их выполнить.

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Фото: соцсети Радия Хабирова