Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 19 ноября 2022 года: заносы и мокрый снег

Погода в Башкирии 19 ноября 2022 года: заносы и мокрый снег

22:34, 18 ноя 2022

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на грядущие выходные. По предоставленной информации, 19 и 20 ноября ожидаются снежные заносы, гололед и мокрый снег на проводах и деревьях.



В субботу, 19 ноября, пройдет небольшой снег, который будет переходить в мокрый. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега и гололедица. Ветер в прогнозе стоит восточный. Температура воздуха ночью -2,-7°, по северо-востоку -12,-17°, днем 0,-5°, по северо-востоку -7,-12°.


В воскресенье, 20 ноября, пообещали снег, снежные накаты и гололедицу. Ветер ожидается слабый. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -5,-10°, по северо-востоку до -15°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 4 марта 2022 года: ожидается потепление
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 4 марта 2022 года: ожидается потепление
В Башкирии прогнозируются метель и мокрый снег
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируются метель и мокрый снег
В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода
Погода в Башкирии сегодня, 8 ноября 2020 года: снег и ветер
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии сегодня, 8 ноября 2020 года: снег и ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: