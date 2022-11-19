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Погода в Башкирии 20 ноября 2022 года: похолодает до -24 градусов

Погода в Башкирии 20 ноября 2022 года: похолодает до -24 градусов

23:07, 19 ноя 2022

20 ноября, в Башкирии ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, котоый опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.



В последний день этой недели синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью в некоторых районах ожидаются снегопады, а вот днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет восточный три-восемь метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся необычно холодной для этого времени года. Столбики термометров опустятся до -11,-16°, а при прояснениях даже до -24°. Днем будет немного теплее, воздух прогреется до -7,-12°, на северо-востоке Башкирии до -16°.


На региональных автодорогах ожидается образование гололедицы и снежных накатов. Также метеорологи прогнозируют ночью и утром туман, из-за которого видимость 500-1000 метров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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