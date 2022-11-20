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Уроженец Иглинского района Башкирии Павел Жарков погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Иглинского района Башкирии Павел Жарков погиб в ходе спецоперации на Украине

21:22, 20 ноя 2022

18 ноября в селе Урман Иглинского района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым контрактной службы Павлом Жарковым. О печальном событии рассказала газета «Иглинские вести».



Военный родился 29 апреля 1991 года в городе Степногорске, что в Казахстане. Спустя 15 лет он окончил среднюю школу и поступил в Уфимский колледж радиоэлектроники.

– За годы учебы Павел показал себя старательным и способным учеником, учился хорошо принимал активное участие во всех мероприятиях, был добрым, тактичным, легко находил контакт со сверстниками, – вспоминают земляки.


С 2009 по 2010 годы Жарков проходил срочную службу в рядах армии России. В апреле прошлого года он заключил контракт с Вооруженными силами. Службу нес в Мурманской области. В прошлом месяце, 6 октября, молодой человек погиб при исполнении обязанностей в зоне СВО.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Иглинский район Погибшие на Украине спецоперация
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