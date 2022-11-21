Жителям Башкирии рассказали о действующих мерах поддержки семей участников СВО

13:59, 21 ноя 2022

В Башкирии принят план мероприятий по поддержке участников спецоперации и членов их семей. Подробно о мерах поддержки на оперативном совещании в правительстве РБ рассказала министр финансов РБ Лира Игтисамова.







Вице-премьер сообщила, что из 23 нормативно-правовых актов из плана мероприятий большинство уже приняты. Меры поддержки начали предоставлять с 1 ноября. Так как в особой поддержке нуждаются дети участников СВО, был разработан отдельный блок из десяти мер поддержки.



Радий Хабиров отметил, что необходимо следить за эффективностью мер поддержки. Также он поручил доносить информацию до жителей республики.



— Наши ребята, которые там воюют за нашу страну, должны быть по возможности спокойны за свои семьи. Это уже наша работа. Их семьи теперь наши семьи. Я это не для красного словца говорю. Если вы не будете выполнять эту работу с сердцем и душой, вы эту работу не выполните, — обратился руководитель республики к главам муниципалитетов. — К этой задаче надо относиться как к первостепенной.





Радий Хабиров попросил о любых негативных сигналах ему докладывать в приоритетном порядке.



— Впереди Новый год, праздник они будут встречать без своих мужей, отцов, братьев. Мы должны для детей создать атмосферу праздника. Эту работу над вести, — сказал Радий Хабиров.

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