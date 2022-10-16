Когда в Башкирии начнут действовать меры поддержки семьям мобилизованных

19:01, 16 окт 2022

В администрации главы Башкирии рассказали, когда в республике начнут действовать новые меры поддержки для семей мобилизованных.







Как сообщил сотрудник рабочей группы при администрации главы Башкирии по обращениям жителей в соцсетях Ильяс Сагитов, меры поддержки станут доступны для семей военнослужащих после 1 ноября.



Он отметил, что семьи участников СВО с маленькими детьми из Башкирии смогут во внеочередном порядке получить путевку в детский сад. Также им предоставят сертификаты на обучение по основным профессиональным образовательным программам.





— Детей участников СВО (учащихся 5–11-х классов) обеспечат горячим бесплатным питанием в общеобразовательных организациях. Кроме того, план предусматривает бесплатный проезд в учебный период на городском транспорте детям участников СВО, — рассказал Сагитов.



Всего, по его словам, власти планируют ввести 30 мер поддержки.



— Озвученные меры поддержки и алгоритм действий станут доступными семьям военнослужащих после 1 ноября 2022 года, — подчеркнул сотрудник администрации главы Башкирии.

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