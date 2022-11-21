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Погода в Башкирии 22 ноября 2022 года: метели морозы до -27 градусов

Погода в Башкирии 22 ноября 2022 года: метели морозы до -27 градусов

22:30, 21 ноя 2022

Башгидрометцентр передал прогноз погоды на ближайшие два дня. Синоптики сообщили, что в республике 22 и 23 ноября ожидаются метели и гололед. Температура воздуха упадет до -27°.

По предоставленным данным, 22 ноября, придет слабый ветер. Ночью температура воздуха упадет до -13,-18°, местами до -8°, днем -5,-10°, по востоку республики ночью -22,-27°, днем -10,-15°.



23 ноября пообещали гололед, метели и снежные заносы, также ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -18,-23°, днем -3,-8°, по северо-востоку до -13°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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