Погода в Башкирии 23 ноября 2022 года: сильный ветер и мокрый снег
23:04, 22 ноя 2022
В среду, 23 ноября, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявлено штормовое предупреждение.
По сообщениям синоптиков, завтра в Башкирии прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также обещают мокрый снег с налипанием на ветви деревьев и электропровода. На дорогах ожидаются снежные заносы.
Жителей республики настоятельно просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности. При ухудшении погоды не выходить из дома. В Уфе завтра ожидается до 5 градусов мороза. Ночью температура в городе не изменится.