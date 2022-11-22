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Погода в Башкирии 23 ноября 2022 года: сильный ветер и мокрый снег

Погода в Башкирии 23 ноября 2022 года: сильный ветер и мокрый снег

23:04, 22 ноя 2022

В среду, 23 ноября, погода в Башкирии преподнесет неприятный сюрприз. В республике объявлено штормовое предупреждение.

По сообщениям синоптиков, завтра в Башкирии прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Также обещают мокрый снег с налипанием на ветви деревьев и электропровода. На дорогах ожидаются снежные заносы.



Жителей республики настоятельно просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности. При ухудшении погоды не выходить из дома. В Уфе завтра ожидается до 5 градусов мороза. Ночью температура в городе не изменится.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: news102.ru
Теги: погода
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