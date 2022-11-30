Путешественник разгадал тайну могильного камня в Баймакском районе Башкирии

11:03, 30 ноя 2022

Накануне житель Башкирии Фарит Набиуллин поделился необычной историей. Мужчина много путешествует по республике и фотографирует ее красоты. На одном из снимков он запечатлел одинокий камень, расположенный посреди поля в Баймакском районе. На верхней части камня высечен или нарисован крест – поэтому он похож на могильный.







Позже путешественник рассказал, что ему поведали грустную историю появления могильного камня. Оказалось, что около 30 лет назад рядом с камнем насмерть замерз мужчина, попавший в буран. Известно, что он шел пешком из села Старый Сибай в деревню Давлетово (около 5 км по прямой). К сожалению, добраться до места назначения он так и не смог. На месте, где нашли тело и установили камень.





Теперь одинокий могильный камень посреди поля напоминает людям о том, что опасность может поджидать даже на таком коротком маршруте.

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Фото: Фарит Набиуллин