Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Родственникам мобилизованных поступают странные звонки по поводу банковских карт, что делать

Родственникам мобилизованных поступают странные звонки по поводу банковских карт, что делать

17:43, 03 дек 2022

От жителей Башкирии в телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан» поступили вопросы по поводу подозрительных звонков. Граждан волнует, можно ли предоставить данные, если родственникам мобилизованного звонят и просят реквизиты банковской карты и счëта для «формирования списков и защиты прав мобилизованных».

«Передавать реквизиты карты или банковского счëта посторонним лицам нельзя. Представители Минобороны РФ или уполномоченных ими организаций с такими просьбами к родственникам военнослужащих не обращаются. С такими вопросами могут звонить мошенники», — объяснили в телеграм-канале.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.bashinform.ru
Читайте также

Глава администрации Куюргазинского района Башкирии предупредил семьи мобилизованных об опасности
Общество в Башкирии
Глава администрации Куюргазинского района Башкирии предупредил семьи мобилизованных об опасности
Размер алиментов у мобилизованных граждан может стать выше
Экономика в Башкирии
Размер алиментов у мобилизованных граждан может стать выше
В Башкирии для семей мобилизованных создали специальный телеграм-бот
Общество в Башкирии
В Башкирии для семей мобилизованных создали специальный телеграм-бот
С мобилизованных россиян прекратят взыскание долгов
Общество в Башкирии
С мобилизованных россиян прекратят взыскание долгов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: