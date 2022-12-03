Родственникам мобилизованных поступают странные звонки по поводу банковских карт, что делать
17:43, 03 дек 2022
От жителей Башкирии в телеграм-канал «Объясняем. Башкортостан» поступили вопросы по поводу подозрительных звонков. Граждан волнует, можно ли предоставить данные, если родственникам мобилизованного звонят и просят реквизиты банковской карты и счëта для «формирования списков и защиты прав мобилизованных».
«Передавать реквизиты карты или банковского счëта посторонним лицам нельзя. Представители Минобороны РФ или уполномоченных ими организаций с такими просьбами к родственникам военнослужащих не обращаются. С такими вопросами могут звонить мошенники», — объяснили в телеграм-канале. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram