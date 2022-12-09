Уроженец Бирска Борис Дудко награжден Путиным медалью «Золотая звезда»

12:22, 09 дек 2022

Президент России Владимир Путин наградил уроженца Бирска гвардии майора Бориса Дудко медалью «Золотая звезда». Об этом сообщает Телеграм-канал «Башкирский батальон».







Танковая рота под командованием командира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии майора Бориса Дудко с первых дней спецоперации выполняет поставленные задачи, проявляя высокое мужество и героизм.



Находясь в бою у населенного пункта, танковая рота под командованием Бориса Дудко взяла сильный укрепленный район противника, уничтожив до 20 танков противника, до 18 БМП и до 200 неонацистов. Танковый экипаж майора уничтожил семь танков и большое количество пехоты.





По итогам боя Дудко был представлен к званию Героя России, весь личный состав роты представлен к ордену Мужества.

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Фото: kremlin.ru