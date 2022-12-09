Боец батальона Шаймуратова вывел из-под обстрела противника взвод связи, медиков и ракетный комплекс (ВИДЕО)
19:03, 09 дек 2022
Боец батальона имени Шаймуратова Максим Евсеев вывел из-под прицельного минометного и танкового обстрела взвод связи, медицинское отделение и переносной зенитный ракетный комплекс. Видеоролик проекта «Время героев» о его подвиге опубликовал ЦУР Башкирии.
Капитану из республики удалось грамотно и четко скоординировать действия подразделения, избежав потерь среди личного состава. В ходе перемещений не пострадала и боевая техника.
Напомним, проект «Время героев» посвящен подвигам участников специальной военной операции России. Новые выпуски также можно посмотреть на телеканале БСТ и в соцсетях «Башкирского батальона».