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Температура воздуха в Башкирии в ближайшую неделю будет выше нормы на 1-2°

Температура воздуха в Башкирии в ближайшую неделю будет выше нормы на 1-2°

23:13, 12 дек 2022

С 11 по 20 декабря среднесуточная температура воздуха в Башкирии будет выше нормы на 1-2°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.



– С 13 по 15 декабря среднесуточные температуры воздуха будут близкими к норме, по западу на 1-2° выше нормы. Преобладающая температура воздуха ночью -10,-17°, по востоку республики до -20,-25°, днем -5,-10°, во востоку до -15°, – передали синоптики.

Существенных осадков в ближайшие дни в республике не ожидается. Небольшой снег пройдет только местами, а умеренный выпадет на севере региона 15 декабря.


Напомним, первая декада зимы в республике была очень холодной. Среднесуточные температуры воздуха были ниже нормы на 7-11°. Потепление началось только на минувших выходных благодаря смене потока в атмосфере с северо-восточного на юго-западное.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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