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В Башкирии 18 декабря 2022 года пройдет снег с дождем

В Башкирии 18 декабря 2022 года пройдет снег с дождем

22:51, 17 дек 2022

В воскресенье 18 декабря в Башкирии ожидается неблагоприятная погода и снег с дождем.



В Башкирии не может установиться относительно спокойная погода. После сильных морозов в начале декабря в республику пришло сильное потепление со всеми последствиями. По данным Башгидромета, днем 18 декабря воздух в республике прогреется до нуля градусов, а ночью похолодает до -5. Вместе с этим в регионе ожидается снег с дождем, метель, ледяной дождь и гололедица.


В Уфе погода от средней по республике отличаться не будет. Днем потеплеет до -2, а ночью ожидается похолодание до -4. Днем и вечером в столице возможен сильный ветер, который принесет с собой осадки в виде снега.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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