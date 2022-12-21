"Все это показуха": жительница Башкирии возмутилась льготами для семей добровольцев
09:08, 21 дек 2022
Жительница Башкирии возмутилась льготами, которые предоставляются семьям добровольцев. Она рассказала, как ей приходится одной управляться с тремя детьми, но ничего получить не может.
«К сожалению все это показуха. На деле все плачевно. С чем я столкнулась непосредственно. У меня трое детей, младшему 9 месяцев.
Молочная кухня. Да, оформили, только забирать некому, так как младшего оставить не с кем, няня 250 рублей в час. Овчинка выделки не стоит. Дальше новогодняя елка. Чтобы отвезти старшую надо оставить младшего с кем -то. Детский отдых, позвонили вечером 13 декабря, предложили отправить 15 декабря детей в Стерлибашевский район. Решение принять надо здесь и сейчас, добраться до лагеря своим ходом. Если учесть, что расстояние от Уфы 250 км, маме с ребенком, не достигшим года — это издевательство.
Обратилась в штаб Шаймуратова, чтобы хоть чем-то помогли, ответ потрясающий: вы же не доверите чужим людям ребенка? Конечно нет, но хотя бы привезти эту молочную кухню, можно же домой», — написала Эльвина М.
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