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Уроженец Учалинского района Башкирии Денис Ахтямов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Учалинского района Башкирии Денис Ахтямов погиб в ходе спецоперации на Украине

11:47, 27 дек 2022

На Украине в ходе специальной военной операции погиб уроженец Учалинского района Башкирии, майор Денис Ахтямов. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Военнослужащий был уроженцем села Сафарово. В войсках он занимал пост заместителя командира полка по военно-политической работе.



Сегодня, 27 декабря, в 12:00 в родном селе погибшего на площади у памятника героям Великой Отечественной войны состоится церемония прощания с Денисом Дамировичем.

– Приносим искренние соболезнования родным и близким, – написала пресс-служба Учалинского района.

Напомним, вчера стало известно о гибели в ходе СВО старшего сержанта из Башкирии Вадима Салихова. Он был уроженцем Сибая.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Учалинский район Погибшие на Украине спецоперация
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