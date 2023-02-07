Уроженец Межгорья Дим Шайхисламов погиб в ходе спецоперации на Украине

21:12, 07 фев 2023

На Украине в ходе специальной военной операции погиб уроженец башкирского города Межгорье Дим Шайхисламов. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.







Молодой человек родился 27 апреля 1999 года. Он учился в городской школе №1, окончив которую в 2015 году поступил в Аксеновский агропромышленный колледж. В 2019-ом его призвали в ряды российской армии на срочную службу. В сентябре минувшего года в рамках частичной мобилизации военнослужащий вновь пополнил ряды Вооруженных сил.





– Мы навсегда сохраним память о нашем земляке. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего, – написала пресс-служба администрации Межгорья.



Церемония прощания с Димом Шайхисламовым состоится завтра, 8 февраля, в 12:00 городской площади Центральной в микрорайоне Юго-Западном.

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Фото: vk.com/infoadm53