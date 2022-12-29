Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»

14:12, 29 дек 2022

В одной из групп в социальных сетях жительница Башкирии Карина А. показала, что входит в детский новогодний подарок «от Хабирова» для семей мобилизованных.



Так, судя по фотографии, в подарок положили некоторые сладости, например, шоколадные батончики известных марок, мармелад, вафли, а также фломастеры, ночник в виде игрушки и рюкзак с USB-проводом. Как отмечает сама Карина А., от рюкзака можно заряжать телефон.







В комментариях между тем некоторые девушки также подтверждают получение таких новогодних подарков для своих детей.



Ранее Глава Башкирии рассказал про общение с родственниками погибших в СВО. - Никакие слова не утешат, что бы ты ни говорил, - сказал Радий Хабиров.

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Фото: соцсети