Семьи мобилизованных из Башкирии показали содержимое детских подарков «от Хабирова»
14:12, 29 дек 2022
В одной из групп в социальных сетях жительница Башкирии Карина А. показала, что входит в детский новогодний подарок «от Хабирова» для семей мобилизованных.
Так, судя по фотографии, в подарок положили некоторые сладости, например, шоколадные батончики известных марок, мармелад, вафли, а также фломастеры, ночник в виде игрушки и рюкзак с USB-проводом. Как отмечает сама Карина А., от рюкзака можно заряжать телефон.
В комментариях между тем некоторые девушки также подтверждают получение таких новогодних подарков для своих детей.