Метель и снегопад в Башкирии сохранятся 3 января 2023 года
22:53, 02 янв 2023
Снегопад с метелью, обрушившийся сегодня на Башкирию, сохранится и завтра, 3 января. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра и предупреждении местного МЧС.
Согласно данным синоптиков, ночью на всей территории республики продолжит идти снег (на юго-востоке сильный). Метель, снежные заносы и накат ожидаются не массово, а в отдельных районах. На некоторых участках ухудшится видимость в снеге до 500 и менее метров.
Ветер будет дуть с запада. Его порывы в южной части региона достигнут 17-22 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до -4,-9°, днем потеплеет до -2,-7°.
В последующие после 3 января дни интенсивность осадков будет сокращаться, а температура начнет понижаться.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather