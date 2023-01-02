Метель и снегопад в Башкирии сохранятся 3 января 2023 года

22:53, 02 янв 2023

Снегопад с метелью, обрушившийся сегодня на Башкирию, сохранится и завтра, 3 января. Об этом говорится в прогнозе регионального гидрометцентра и предупреждении местного МЧС.







Согласно данным синоптиков, ночью на всей территории республики продолжит идти снег (на юго-востоке сильный). Метель, снежные заносы и накат ожидаются не массово, а в отдельных районах. На некоторых участках ухудшится видимость в снеге до 500 и менее метров.



Ветер будет дуть с запада. Его порывы в южной части региона достигнут 17-22 метров в секунду.





Температура воздуха ночью понизится до -4,-9°, днем потеплеет до -2,-7°.



В последующие после 3 января дни интенсивность осадков будет сокращаться, а температура начнет понижаться.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram