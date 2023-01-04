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Глава Башкирии приехал к родным бойца батальона Шаймуратова

Глава Башкирии приехал к родным бойца батальона Шаймуратова

16:50, 04 янв 2023

4 января Радий Хабиров посетил родных бойца батальона Шаймуратова с позывным Тор.

О необычном визите глава республики рассказал в соцсетях. Судя по фотографии, он познакомился с бойцом с позывным Тор во время последнего визита ДНР перед Новым годом. Во время длинных каникул он решил навестить родственников бойца батальона.



Глава Башкирии приехал в Гафурийский район, где живут жена и дети участника СВО. По словам Хабирова, супруга и дети очень гордятся поступком родственника. Примечательно, что бойца с позывным Тор ранее наградили орденом Шаймуратова.

- Возвращайтесь домой, парни, с победой, живыми и невредимыми, - подписал снимки Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович спецоперация
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