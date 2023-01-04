Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

5 января 2023 года в Башкирии сохранится снежная погода

5 января 2023 года в Башкирии сохранится снежная погода

23:09, 04 янв 2023

По данным Башгидромета, 5 января в Башкирии сохранится теплая и снежная погода.

Вот уже четыре дня в Башкирии идет снег. Из-за этого возникают проблемы с уборкой городских улиц, а властям приходится в целях безопасности частично перекрывать участки трасс.



5 января, ситуация с погодой, судя по всему, меняться не будет. Ожидается снег, а в южных районах он может усилиться. Ночью температура воздуха в республике опустится до -21 (при прояснениях дол -26), а днем потеплеет до -16. В южных районах будет чуть теплее.

В Уфе обильного снегопада не ожидается, но будет пасмурно. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -11 до -15 градусов. Вечером и ночью возможны небольшие осадки.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 27 ноября 2022 года: мороз и снегопад
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 27 ноября 2022 года: мороз и снегопад
Погода в Башкирии 12 октября 2022 года прогнозируются дожди
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 12 октября 2022 года прогнозируются дожди
В Башкортостане похолодает до -33 градусов
Общество в Башкирии
В Башкортостане похолодает до -33 градусов
Погода в Башкирии сегодня, 21 января 2021 года: холодно и снежно
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии сегодня, 21 января 2021 года: холодно и снежно


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: