5 января 2023 года в Башкирии сохранится снежная погода

23:09, 04 янв 2023

По данным Башгидромета, 5 января в Башкирии сохранится теплая и снежная погода.



Вот уже четыре дня в Башкирии идет снег. Из-за этого возникают проблемы с уборкой городских улиц, а властям приходится в целях безопасности частично перекрывать участки трасс.







5 января, ситуация с погодой, судя по всему, меняться не будет. Ожидается снег, а в южных районах он может усилиться. Ночью температура воздуха в республике опустится до -21 (при прояснениях дол -26), а днем потеплеет до -16. В южных районах будет чуть теплее.



В Уфе обильного снегопада не ожидается, но будет пасмурно. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от -11 до -15 градусов. Вечером и ночью возможны небольшие осадки.





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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