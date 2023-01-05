Доброволец башкирского батальона приехал домой, чтобы увидеть новорожденного сына

18:34, 05 янв 2023

В Башкирии боец из добровольческого батальона имени Александра Доставалова с позывным «Туман» приехал домой, чтобы увидеть своего новорожденного сына.







Как сообщает ИА «Башинформ», долгожданный сын у «Тумана» и его жены Гульнары родился еще в ноябре – мальчика назвали Нуриманом. И вот боец наконец смог вырваться в краткосрочный отпуск, чтобы впервые взять своего сынишку на руки. Трогательный момент запечатлела на фото его супруга.



- Первая встреча «Тумана» с сыном. Он пробыл дома всего пять дней, затем снова уехал в зону СВО, на передовую, - подписала женщина фотографию.





Напомним, что в октябре 2022 года мы писали о том, что боец получил именные часы от Радия Хабирова – за доблесть и отвагу. Ценный подарок передал «Туману» руководитель администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, который приехал поддержать бойцов-«доставаловцев».

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Фото: ИА "Башинформ"