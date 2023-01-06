7 и 8 января 2023 года в Башкирии прогнозируют 30-градусные морозы

21:27, 06 янв 2023

На грядущих выходных, 7 и 8 января, в Башкирии прогнозируются 30-градусные морозы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.







В субботу, 7 января, ночью в республике выпадет снег (по юго-востоку сильный), поднимется метель. Днем интенсивность осадков сократится. Ветер будет дуть с запада, по юго-востоку возможны порывы до сильного. Ночью и днем столбики термометров покажут -18,-23° (по юго-востоку -8,-13°, при прояснениях в темное время суток температура упадет до -28,-33°).



В воскресенье, 8 января, в регионе пройдет небольшой снег. Ветер сменит направление на северное и по востоку может усилиться. Ночью ожидается настоящий мороз: -27,-32° (местами до -37°, по юго-востоку -22,-27°). Днем тоже будет очень холодно: -26,-31° (местами до -21°).





Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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