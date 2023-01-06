Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

7 и 8 января 2023 года в Башкирии прогнозируют 30-градусные морозы

7 и 8 января 2023 года в Башкирии прогнозируют 30-градусные морозы

21:27, 06 янв 2023

На грядущих выходных, 7 и 8 января, в Башкирии прогнозируются 30-градусные морозы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.



В субботу, 7 января, ночью в республике выпадет снег (по юго-востоку сильный), поднимется метель. Днем интенсивность осадков сократится. Ветер будет дуть с запада, по юго-востоку возможны порывы до сильного. Ночью и днем столбики термометров покажут -18,-23° (по юго-востоку -8,-13°, при прояснениях в темное время суток температура упадет до -28,-33°).

В воскресенье, 8 января, в регионе пройдет небольшой снег. Ветер сменит направление на северное и по востоку может усилиться. Ночью ожидается настоящий мороз: -27,-32° (местами до -37°, по юго-востоку -22,-27°). Днем тоже будет очень холодно: -26,-31° (местами до -21°).


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии на выходные прогнозируются метель и повышение температуры
Общество в Башкирии
В Башкирии на выходные прогнозируются метель и повышение температуры
В Башкирии температура воздуха 15 декабря 2022 года опустится до -25°
Общество в Башкирии
В Башкирии температура воздуха 15 декабря 2022 года опустится до -25°
В Башкирии в ближайшие дни прогнозируют мороз, снег и метель
Общество в Башкирии
В Башкирии в ближайшие дни прогнозируют мороз, снег и метель
В Башкирии прогнозируется похолодание
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется похолодание


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: