Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Уроженец Сибая Гайса Баянов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Сибая Гайса Баянов погиб в ходе спецоперации на Украине

22:03, 10 янв 2023

Сегодня, 10 января, в башкирском городе Сибай простились с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Гайсой Баяновым. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.



Гайса Раисович родился в Сибае 18 марта 1972 года. Он получил образование в Московском университете потребительского кооператива. После армии мужчина работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел. Баяновым трудился начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, а также замруководителя Центра организации дорожного движения.


В сентябре прошлого года он вступил в ряды российской армии, заключив контракт с Минобороны, чтобы участвовать в СВО. Он служил в должности старшего стрелка мотострелковой роты.

– Высокий профессионал своего дела, он с честью выполнил воинский долг и стал настоящим примером для молодого поколения, – пишет о нем пресс-служба администрации города Сибай.

Читайте также:

Уроженец Сибая Вадим Салихов погиб в ходе спецоперации на Украине
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com/gorodsibay
Теги: Сибай спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Алексей Антоненко
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Бирска Алексей Антоненко
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Хайруллин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Хайруллин
В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО замполитом Денисом Ахтямовым
Общество в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО замполитом Денисом Ахтямовым
Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Бураевского района Башкирии Алмаз Хабибуллин погиб в ходе спецоперации на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: