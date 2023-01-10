Уроженец Сибая Гайса Баянов погиб в ходе спецоперации на Украине

22:03, 10 янв 2023

Сегодня, 10 января, в башкирском городе Сибай простились с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Гайсой Баяновым. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.







Гайса Раисович родился в Сибае 18 марта 1972 года. Он получил образование в Московском университете потребительского кооператива. После армии мужчина работал в органах налоговой полиции, наркоконтроля и внутренних дел. Баяновым трудился начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства земельных и имущественных отношений Башкирии, а также замруководителя Центра организации дорожного движения.





В сентябре прошлого года он вступил в ряды российской армии, заключив контракт с Минобороны, чтобы участвовать в СВО. Он служил в должности старшего стрелка мотострелковой роты.



– Высокий профессионал своего дела, он с честью выполнил воинский долг и стал настоящим примером для молодого поколения, – пишет о нем пресс-служба администрации города Сибай.

Читайте также: Уроженец Сибая Вадим Салихов погиб в ходе спецоперации на Украине

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: vk.com/gorodsibay