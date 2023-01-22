В Башкирии температура воздуха 23 января 2023 года опустится до -25°
22:43, 22 янв 2023
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 23 и 24 января. По предоставленным данным, в республике ожидается понижение температуры до -25°С.
Похолодание начнется уже в ночь на 23 января. Температура упадет-11,-16°, местами -20,-25°, днём -5,-10°, в отдельных горных и восточных районах до 0°.
24 января пообещали умеренный ветер и температуру -15,-20°, местами -23,-28°, днём -8,-13°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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