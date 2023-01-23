В Москве скончалась 2-летняя малышка из Башкирии, которая заболела гепатитом после ветрянки

21:39, 23 янв 2023

В московской клинике скончалась двухлетняя уфимка Полина, которая приехала на операцию по пересадке печени. Малышка столкнулась с серьезным осложнением банальной ветрянки – вирус поразил печень, став причиной острого криптогенного гепатита. Поскольку состояние ребенка быстро ухудшалось, родители вместе с врачами приняли решение о госпитализации в московскую клинику имени Пирогова. Ребенка сразу же отправили в реанимацию и подключили к ИВЛ, но врачи уже не смогли ничем помочь.







- Это случилось вечером 22 января. Мы боролись до последнего, но чуда не случилось. Я благодарю каждого, кто верил в нас, молился, помогал финансово и морально. Теперь она стала ангелочком. Спи спокойно, наша голубоглазая доченька. Мы всегда будем тебя любить и помнить, - написала мама девочки Элина у себя на странице в социальных сетях.





Сейчас безутешные родители готовятся привезти тело дочери в Уфу для похорон.

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Фото: личный архив семьи