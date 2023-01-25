В Стерлибашевском районе Башкирии мастерицы начали отшивать папахи для мобилизованных

10:07, 25 янв 2023

В швейной мастерской «Шьем для своих» Стерлибашевского района женщины-волонтеры занялись изготовлением нового изделия. На прошедшей неделе случилось радостное событие. Несколько мобилизованных мужчин приехали домой в отпуск. По их просьбам мастерицы начали пошив папах, как у генерал-майора Минигали Шаймуратова. Об этом написала в социальных сетях куратор проекта Эльвира Хамидуллина.







— Бесконечная череда праздников могла бы расслабить, но только не наших швей. В теплой мастерской наши феи работают почти каждый день, — пишет волонтер.



Идея пошива папах принадлежит Ильнаре Давлетшиной. Женщина является волонтером мастерской, у нее мобилизовали супруга и родного брата. Уже 21 января мастерицы собрались для раскроя пробного образца. Всего за несколько часов нашли мех, подклад, сшили несколько папах и вручили двум бойцам.





Также рукодельницы ежедневно шьют толстовки, спальные мешки, термо-белье и другие необходимые вещи.

Читайте также: В Чишминском районе Башкирии пенсионерки шьют маскировочные сети и халаты для военнослужащих

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Социальные сети Эльвиры Хамидуллиной