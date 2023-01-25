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В Стерлибашевском районе Башкирии мастерицы начали отшивать папахи для мобилизованных

В Стерлибашевском районе Башкирии мастерицы начали отшивать папахи для мобилизованных

10:07, 25 янв 2023

В швейной мастерской «Шьем для своих» Стерлибашевского района женщины-волонтеры занялись изготовлением нового изделия. На прошедшей неделе случилось радостное событие. Несколько мобилизованных мужчин приехали домой в отпуск. По их просьбам мастерицы начали пошив папах, как у генерал-майора Минигали Шаймуратова. Об этом написала в социальных сетях куратор проекта Эльвира Хамидуллина.



— Бесконечная череда праздников могла бы расслабить, но только не наших швей. В теплой мастерской наши феи работают почти каждый день, — пишет волонтер.

Идея пошива папах принадлежит Ильнаре Давлетшиной. Женщина является волонтером мастерской, у нее мобилизовали супруга и родного брата. Уже 21 января мастерицы собрались для раскроя пробного образца. Всего за несколько часов нашли мех, подклад, сшили несколько папах и вручили двум бойцам.


Также рукодельницы ежедневно шьют толстовки, спальные мешки, термо-белье и другие необходимые вещи.

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Источник: proural.info
Фото: Социальные сети Эльвиры Хамидуллиной
Теги: Стерлибашевский район
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