В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Белокатайского района Башкирии
12:14, 27 янв 2023
В ходе специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» из Белокатайского района Юрий Ефремов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 27 января сообщил глава района Масхут Минигалин.
«Это огромное горе и невосполнимая утрата для всех нас», - написал чиновник.
Прощание с Юрием Ефремовым состоится 28 января, в 13:00 по адресу: село Майгаза, улица Победы, 16.
Ранее сообщалось о том, что в ходе боевых действий на Украине погиб 21-летний уроженец Башкирии рядовой Рузель Ямалов — гранатометчик мотострелкового батальона. Об этом сообщил глава его родного Белокатайского района Масхут Минигалин. Чиновник сообщил, что о дате, времени и месте прощания с военнослужащим станет известно позднее.