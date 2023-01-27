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В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Белокатайского района Башкирии

В ходе СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Белокатайского района Башкирии

12:14, 27 янв 2023

В ходе специальной военной операции погиб боец ЧВК «Вагнер» из Белокатайского района Юрий Ефремов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 27 января сообщил глава района Масхут Минигалин.

«Это огромное горе и невосполнимая утрата для всех нас», - написал чиновник.



Прощание с Юрием Ефремовым состоится 28 января, в 13:00 по адресу: село Майгаза, улица Победы, 16.

Ранее сообщалось о том, что в ходе боевых действий на Украине погиб 21-летний уроженец Башкирии рядовой Рузель Ямалов — гранатометчик мотострелкового батальона. Об этом сообщил глава его родного Белокатайского района Масхут Минигалин. Чиновник сообщил, что о дате, времени и месте прощания с военнослужащим станет известно позднее.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Белокатайский район спецоперация Погибшие на Украине
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