В Башкирии в этом году 20 тысяч пенсионеров отправятся в бесплатные туры

10:52, 04 фев 2023

В республике реализуется проект «Башкирское долголетие». В этом году в рамках проекта в бесплатные туры отправятся 20 тысяч пожилых людей.



Напомним, программа действует по инициативе Главы региона Радия Хабирова.







«Для нас очень важно, чтобы и на пенсии представители нашего старшего поколения жили активно, интересно, насыщенно. Мы хотим показать им нашу интереснейшую и уникальную республику», — объяснил свое решение Глава Башкирии.



Пенсионерам предоставляются однодневные туры по республике. Воспользоваться таким правом можно один раз в год.



Программа рассчитана на людей «серебряного возраста»: мужчин от 60 лет, женщин — от 55 лет.





Проект предполагает трансфер, страховку участников тура, посещение музеев, обзорную экскурсию по городу или району Башкирии в сопровождении гида-экскурсовода.



Некоторые туры предполагают участие в различных мастер-классах. Например, по изучению народных танцев, игре на народных инструментах, приготовлению блюд башкирской национальной кухни, производству национальных инструментов и украшений, изготовлению чая из лекарственных трав, приготовлению кумыса и многих других.



Число предлагаемых в рамках данного проекта туров ежегодно растет. Увеличивается и количество участников проекта. Так, в 2020 году для реализации проекта «Башкирское долголетие. Туризм» выделили четыре тысячи квот. В прошлом году их количество достигло 10 тысяч. В 2023 году количество участников вырастет вдвое и составит уже 20 тысяч человек.

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Фото: соцсети Радия Хабирова