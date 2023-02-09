В Благоварском районе Башкирии простились с двумя погибшими в один день братьями

20:22, 09 фев 2023

9 февраля, в Благоварском районе Башкирии прошла церемония прощания с двумя умершими братьями Ильгизом и Ришатом С. Об этом в социальных сетях рассказали земляки мужчин.



Проводы в последний путь состоялись в селе Языково. Знакомые покойных рассказали, что мужчины умерли в один день – 7 февраля. Ильгиз С. скончался из-за инсульта, у Ришата после вестей о трагедии не выдержало сердце.







– Ужас какой! Два брата сразу! Жалко, соболезнование родным и близким, – пишут о случившемся жители села Языково.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Благоварском районе Башкирии столкнулись 3 автомобиля: пострадал один из водителей

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