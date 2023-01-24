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В Благоварском районе Башкирии осудили водителя автобуса за ДТП с 6 погибшими

В Благоварском районе Башкирии осудили водителя автобуса за ДТП с 6 погибшими

17:32, 24 янв 2023

В Благоварском районе вынесли приговор водителю автобуса, виновного в ДТП с шестью погибшими. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.



Авария случилась этим летом –25 июля. 28-летний водитель пассажирского микроавтобуса «FORD TRANSIT» осуществлял рейс по маршруту Уфа-Языково. Он ехал, превышая допустимую скорость, и движения на 1412 километре дороги М-5 «Урал» столкнулся с попутным «КАМАЗом». В результате произошедшего шесть пассажиров «Форда» погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью.

СК отмечает, что в момент инцидента в автобусе находились 24 человека, хотя допустимо не больше 19 – пропорционально количеству посадочных мест. Также не все пассажиры были пристегнуты.


По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Подсудимый признал свою вину.

Суд приговорил мужчину к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на три года.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МВД по Башкирии
Теги: Благоварский район происшествия суд аварии
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