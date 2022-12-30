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В Башкирии осудят водителя микроавтобуса, по вине которого в ДТП погибли 6 пассажиров

В Башкирии осудят водителя микроавтобуса, по вине которого в ДТП погибли 6 пассажиров

16:34, 30 дек 2022

Его обвиняют в нарушении ПДД, которое по неосторожности привело к смерти двух или более лиц, а также в причинении тяжкого вреда здоровью.



В Башкирии будут судить водителя автобуса, который совершил ДТП с шестью погибшими. В смертельной аварии в Благоварском районе республики пострадали 18 человек. Его обвиняют в нарушении ПДД, которое по неосторожности привело к смерти двух или более лиц, а также в причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, ДТП произошло 25 июля на 1412-ом километре близ села Кашкалаши. Автобус с 25 пассажирами ехал из Языково в Уфу. “Вести” публиковали видео с места аварии. На суде обвиняемый признал свою вину, едва не разрыдался и попросил прощения у родственников погибших.


“Уголовное дело направлено в Благоварский межрайонный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу”, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благоварский район происшествия аварии смерть суд
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