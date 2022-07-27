В Башкирии арестовали водителя обвиняемого в страшной аварии с гибелью 6 человек

12:21, 27 июл 2022

Отделение полиции в Благоварском районе избрало меру пресечения водителю микроавтобуса, обвиненного в ДТП, в котором погибли 6 человек и еще 18 получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.







Владельца транспорта арестовали до 25 сентября. Если его признают виновным, ему будет грозить до 7 лет тюрьмы. Дело взято на контроль Главным следственным управлением МВД республики.



Напомним, крупнейшее за год ДТП произошло накануне в Благоварском районе: 27-летний водитель автобуса Ford Transit не заметил грузовик дорожных рабочих, которые наносили разметку на трассе M-5 «Урал», и врезался в КамАЗ.





Стало известно, что водитель превысил скорость. По словам заместителя начальника управления МВД России Ленара Габдурахманова, автобус в момент столкновения двигался со скоростью 90 км/ч при установленном ограничении в 50 км/ч. При этом водитель перевозил больше пассажиров, чем положено. Четверо из них ехали в салоне стоя.

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