Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

В Башкирии арестовали водителя обвиняемого в страшной аварии с гибелью 6 человек

В Башкирии арестовали водителя обвиняемого в страшной аварии с гибелью 6 человек

12:21, 27 июл 2022

Отделение полиции в Благоварском районе избрало меру пресечения водителю микроавтобуса, обвиненного в ДТП, в котором погибли 6 человек и еще 18 получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Владельца транспорта арестовали до 25 сентября. Если его признают виновным, ему будет грозить до 7 лет тюрьмы. Дело взято на контроль Главным следственным управлением МВД республики.

Напомним, крупнейшее за год ДТП произошло накануне в Благоварском районе: 27-летний водитель автобуса Ford Transit не заметил грузовик дорожных рабочих, которые наносили разметку на трассе M-5 «Урал», и врезался в КамАЗ.


Стало известно, что водитель превысил скорость.  По словам заместителя начальника управления МВД России Ленара Габдурахманова, автобус в момент столкновения двигался со скоростью 90 км/ч при установленном ограничении в 50 км/ч. При этом водитель перевозил больше пассажиров, чем положено. Четверо из них ехали в салоне стоя.

По теме:

Источник: proural.info
Теги: Благоварский район происшествия аварии
Читайте также

Экс-глава ГИБДД Башкирии назвал одну из версий ДТП с автобусом в Благоварском районе
Происшествия в Башкирии
Экс-глава ГИБДД Башкирии назвал одну из версий ДТП с автобусом в Благоварском районе
В Башкирии после аварии с шестью погибшими был задержан водитель автобуса
Происшествия в Башкирии
В Башкирии после аварии с шестью погибшими был задержан водитель автобуса
В Башкирии автомобиль с водителем ушел под воду
Происшествия в Башкирии
В Башкирии автомобиль с водителем ушел под воду
Авария в Благоварском районе: столкнулись автобус ГАЗ и встречный грузовик «Daf»
Происшествия в Башкирии
Авария в Благоварском районе: столкнулись автобус ГАЗ и встречный грузовик «Daf»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: